Боец Перейра ответил на вызов Вахитова

Перейра ответил Вахитову: Ты немного растерялся

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Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра ответил на вызов от российского кикбоксёра Артёма Вахитова.

Фото: unsplash.com by Солал Охайон, CC0

Они уже два раза проводили поединки по кикбоксингу. Один бой остался за бразильцем, в другом россиянин взял реванш.

"Брат, будь осторожнее с людьми, которые подкидывают тебе такие идеи. Я же не дурак. В прошлый раз тебе дали победу, но лига Glory знала, что это будет мой последний бой в организации. Так что они не хотели, чтобы я уходил с поясом! Все об этом знают", — написал Перейра в соцсетях.

Он добавил, что ему кажется, что Вахитов в растерянности и что скорее всего у него нет менеджера.

"Тебе надо связаться с Жорже Гимарайшем (менеджер Перейры). Он сможет помочь тебе", — добавил бразилец, слова которого приводит "Чемпионат".