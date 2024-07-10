Тренеры будут учиться у Карпина — Кафанов

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов считает, что главный тренер сборной России и ФК "Ростов" Валерий Карпин станет примером для остальных наставников.
По его мнению, "Ростов" сейчас — единственный клуб в РПЛ, стремящийся использовать вратаря как полевого игрока. Этот путь полон ошибок, однако со временем его примут и другие.
"Уверен, что Валерий Карпин — тот человек, у которого будут учиться, потому что так, как в Европе, никто в России не играет. Марцел Личка старается ставить такую игру в "Динамо", есть "Оренбург" с Деограсией, но это иностранные тренеры", — цитирует Кафанова "Чемпионат".
Тренер вратарей сделал акцент на то, что "Ростов" ближе других российских команд к тому футболу, в который играют в Европе. Карпина критикуют, но никто не обращает внимания на то, что он ставит европейскую модель игры.
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