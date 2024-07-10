Всемирную серию бокса начали возрождать

Всемирная серия бокса проходит процедуру ребрендинга

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила старте ребрендинга Всемирной серии (WSB).

Фото: commons.wikimedia.or by Наталия Токмогашева, CC BY-SA 4.0

Командный турнир сейчас проходит соответствующую процедуру. Соревнования стартуют в первом квартале 2025 года. WSB представит обновленную структуру лиги. WSB пройдет в формате встреч группового этапа и плей-офф, пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт IBA.

"Всемирная серия бокса всегда была краеугольным камнем в воспитании талантов и предоставлении боксерам бесценного опыта. Это престижное мероприятие вернется и даст спортсменам возможность показать свое мастерство на мировой арене", — рассказал президент ассоциации Умар Кремлев.

Заключительный турнир WSB прошел в 2018 году.