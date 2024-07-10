Всемирную серию бокса начали возрождать

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила старте ребрендинга Всемирной серии (WSB).
Командный турнир сейчас проходит соответствующую процедуру. Соревнования стартуют в первом квартале 2025 года. WSB представит обновленную структуру лиги. WSB пройдет в формате встреч группового этапа и плей-офф, пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт IBA.
"Всемирная серия бокса всегда была краеугольным камнем в воспитании талантов и предоставлении боксерам бесценного опыта. Это престижное мероприятие вернется и даст спортсменам возможность показать свое мастерство на мировой арене", — рассказал президент ассоциации Умар Кремлев.
Заключительный турнир WSB прошел в 2018 году.
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