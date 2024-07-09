Депутат ГД Журова рассказала, кто обрадуется отсутствию россиян на Олимпиаде

Журова: отсутствию россиян на ОИ обрадуются не все главы международных федераций

То, что российские спортсмены не будут выступать на Олимпийских играх в Париже, обрадует не всех президентов международных спортивных федераций. Такое мнение высказала депутат ГД РФ Светлана Журова.

Фото: спорт, Олимпийские игры, олимпиада by Администрация Президента России, CC BY 4.0

По ее словам, не для всех это станет хорошей новостью, поскольку снижение уровня конкуренции ведет к спаду зрелищности и интереса спонсоров.

"Конечно, на Западе порадуются нашему отсутствию на Олимпийских играх. Но настоящие спортсмены и специалисты, наверное, не будут обрадованы. И даже не для всех президентов международных спортивных федераций отсутствие россиян — это хорошо", — цитирует Журову РИА Новости.

Она считает, что без россиян турнир не будет зрелищным и интересным. Поэтому внимание к таким соревнованиям упадет.

"Президенты это понимают, но русофобские настроения настолько разогнаны, что всем, наверное, будет спокойнее, если нас какое-то время не будет на соревнованиях", — заключила депутат.