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Баскетболист из США Морган ушёл из БК "Зенит"

Американский баскетболист Морган покинул Зенит

0:51
Спорт

Американский баскетболист Джуван Морган ушёл из петербургского баскетбольного клуба "Зенит". Теперь он будет выступать за черногорскую "Будучность".

Американский баскетболист Морган покинул Зенит
Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License

Морган стал играть в "Зените" недавно — в апреле 2024 года. Тем не менее он успел провести 16 матчей, где в среднем набирал 7,6 очка и делал 4,9 подбора. Ранее американский баскетболист выступал за московскую "Руну".

В составе БК "Зенит" Морган завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт клуба. В составе московского баскетбольного клуба Джуван отыграл 28 матчей, в которых в среднем набирал 13,6 очка и делал 6,6 подбора за игру.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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