Торги за игрока: ФК "Оренбург" не отдает "Рубину" Мансилью

ФК "Рубин" находится в активном поиске новых игроков для усиления состава

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Казанский ФК "Рубин" ищет новых игроков, чтобы нарастить мощность команды. Одним из тех, кто заинтересовал руководство "Рубина", стал полузащитник ФК "Оренбург" Брайан Мансилья.

Фото: Pravda.Ru/ Елена Галабаева

"Рубин" готов заплатить за трансфер футболиста 1 миллион евро. Однако в "Оренбурге" заявили, что дешевле 3 миллионов евро аргентинца не отдадут. Финансовый вопрос так и остался не решенным.

Руководство казанского клуба даже собралось включить в сделку Виталия Лисаковича, однако его зарплата в размере 700 000 евро в год превышает финансовые возможности "Оренбурга", сообщает 56orb.ru.

Ранее игроки "Оренбурга" проходили тренировочные сборы. Сейчас футболисты продолжают готовиться к новому сезону РПЛ.