Торги за игрока: ФК "Оренбург" не отдает "Рубину" Мансилью

Казанский ФК "Рубин" ищет новых игроков, чтобы нарастить мощность команды. Одним из тех, кто заинтересовал руководство "Рубина", стал полузащитник ФК "Оренбург" Брайан Мансилья.
"Рубин" готов заплатить за трансфер футболиста 1 миллион евро. Однако в "Оренбурге" заявили, что дешевле 3 миллионов евро аргентинца не отдадут. Финансовый вопрос так и остался не решенным.
Руководство казанского клуба даже собралось включить в сделку Виталия Лисаковича, однако его зарплата в размере 700 000 евро в год превышает финансовые возможности "Оренбурга", сообщает 56orb.ru.
Ранее игроки "Оренбурга" проходили тренировочные сборы. Сейчас футболисты продолжают готовиться к новому сезону РПЛ.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.