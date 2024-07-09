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Торги за игрока: ФК "Оренбург" не отдает "Рубину" Мансилью

ФК "Рубин" находится в активном поиске новых игроков для усиления состава

0:51
Спорт

Казанский ФК "Рубин" ищет новых игроков, чтобы нарастить мощность команды. Одним из тех, кто заинтересовал руководство "Рубина", стал полузащитник ФК "Оренбург" Брайан Мансилья.

ФК "Рубин" находится в активном поиске новых игроков для усиления состава
Фото: Pravda.Ru/ Елена Галабаева

"Рубин" готов заплатить за трансфер футболиста 1 миллион евро. Однако в "Оренбурге" заявили, что дешевле 3 миллионов евро аргентинца не отдадут. Финансовый вопрос так и остался не решенным.

Руководство казанского клуба даже собралось включить в сделку Виталия Лисаковича, однако его зарплата в размере 700 000 евро в год превышает финансовые возможности "Оренбурга", сообщает 56orb.ru.

Ранее игроки "Оренбурга" проходили тренировочные сборы. Сейчас футболисты продолжают готовиться к новому сезону РПЛ.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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