Секреты стройности: как удержать вес после диеты без усилий

Как избежать набора веса после диеты: золотые правила

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

После завершения диеты килограммы могут вернуться, и иногда даже в большем количестве. Эта проблема не ограничивается лишь экстремальными диетами.

Фото: flickr.com by evanmwheeler, CC BY-SA 2.0

Основной причиной является возвращение к неправильному образу жизни и питанию после окончания диеты.

Существует несколько способов поддерживать вес в норме после диеты:

Правильное питание : чтобы сохранить фигуру после диеты, необходимо продолжать правильно питаться и соблюдать режим питания. Включите в свой рацион завтрак, обед и ужин, а также пару перекусов между ними. Важно также пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс и уменьшить чувство голода.

: чтобы сохранить фигуру после диеты, необходимо продолжать правильно питаться и соблюдать режим питания. Включите в свой рацион завтрак, обед и ужин, а также пару перекусов между ними. Важно также пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс и уменьшить чувство голода. Физическая активность : для поддержания веса в норме нужно сжигать больше калорий, чем потреблять. Это невозможно без физической активности. Подходят не только занятия в тренажерном зале, но и пешие прогулки, езда на велосипеде, пробежки и другие виды активности.

: для поддержания веса в норме нужно сжигать больше калорий, чем потреблять. Это невозможно без физической активности. Подходят не только занятия в тренажерном зале, но и пешие прогулки, езда на велосипеде, пробежки и другие виды активности. Режим дня : здоровый сон также играет важную роль в поддержании нормального веса. Недостаток сна негативно влияет на обмен веществ, повышает уровень стресса и усиливает чувство голода. Поэтому необходимо спать не менее 7-8 часов каждую ночь.

: здоровый сон также играет важную роль в поддержании нормального веса. Недостаток сна негативно влияет на обмен веществ, повышает уровень стресса и усиливает чувство голода. Поэтому необходимо спать не менее 7-8 часов каждую ночь. Отказ от трансжиров: после диеты следует избегать продуктов с трансжирами и искусственными добавками, которые часто встречаются в фастфуде и полуфабрикатах.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать свою фигуру без необходимости постоянно сидеть на диетах и переживать за свой вес.