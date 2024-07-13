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Названы четыре мифа о похудении, в которые вы больше не должны верить

Мифы о похудении: запреты и ограничения, в которые пора перестать верить

1:16
Спорт

Существует множество мифов о диетах и похудении. Самый распространенный из них касается ограничений по времени приема пищи.

Мифы о похудении: запреты и ограничения, в которые пора перестать верить
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, CC BY-SA 3.0

Как выясняется, многие из этих утверждений не совсем точны, что может быть причиной отсутствия желаемых результатов от диеты.

Эксперты разоблачили основные мифы, в которые не стоит верить.

Нельзя есть после 18:00

Рекомендуется принимать пищу за 3 часа до сна, но это правило не обязательно для тех, кто не стремится похудеть.

Жирное нельзя

Существуют полезные жиры. Например, в сыре содержится молочный жир, который помогает выводить из организма излишки жира.

Что касается омега-3, то без них сложно поддерживать здоровье волос, ногтей и кожи.

Сладкое нельзя

Сахар не способствует похудению, но это не значит, что следует полностью исключить его заменители.

Похудеть без физической активности

Первое место в процессе похудения занимает дефицит калорий, затем правильное питание. Спорт и активный образ жизни идут на третьем месте.

Тем не менее, не стоит думать, что можно эффективно худеть без физических упражнений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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