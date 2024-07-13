Названы четыре мифа о похудении, в которые вы больше не должны верить

Существует множество мифов о диетах и похудении. Самый распространенный из них касается ограничений по времени приема пищи.
Как выясняется, многие из этих утверждений не совсем точны, что может быть причиной отсутствия желаемых результатов от диеты.
Эксперты разоблачили основные мифы, в которые не стоит верить.
Нельзя есть после 18:00
Рекомендуется принимать пищу за 3 часа до сна, но это правило не обязательно для тех, кто не стремится похудеть.
Жирное нельзя
Существуют полезные жиры. Например, в сыре содержится молочный жир, который помогает выводить из организма излишки жира.
Что касается омега-3, то без них сложно поддерживать здоровье волос, ногтей и кожи.
Сладкое нельзя
Сахар не способствует похудению, но это не значит, что следует полностью исключить его заменители.
Похудеть без физической активности
Первое место в процессе похудения занимает дефицит калорий, затем правильное питание. Спорт и активный образ жизни идут на третьем месте.
Тем не менее, не стоит думать, что можно эффективно худеть без физических упражнений.
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.