Работники аэропортов Франции выразили недовольство по поводу выплаты "олимпийской премии"

"Олимпийскую премию" хотят выплачивать только избранным сотрудникам аэропортов

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Четыре крупных профсоюза работников аэропортов Франции заявили, что намерены провести забастовку перед началом Олимпийских игр в Париже, как сообщает CBS.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Заявленные стачки запланированы на 17 июля. Согласно требованиям работников аэропортов, "олимпийская премия" должна выплачиваться всем. Также они выразили недовольство относительно решения администрации выдавать премии только определенным сотрудникам. Отмечается, что во время олимпийских соревнований через аэропорты Парижа будут проходить до 350 тысяч человек в день.

Летние Олимпийские игры в Париже запланированы с 26 июля по 11 августа 2024 года. В этих соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Для проведения игр будут использованы 35 спортивных объектов, из которых 14 расположены в пределах десяти километров от Олимпийской деревни.