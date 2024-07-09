Впервые Криштиану Роналду ничем не отличился на Евро

Игроку сборной Португалии Криштиану Роналду впервые в своей карьере не удалось отличиться на крупном международном турнире, пишет "Вечерняя Москва".
39-летний спортсмен не смог забить ни одного гола в любом из пяти матчей на чемпионате Европы.
Ранее португалец постоянно забивал на всех чемпионатах мира и Евро, начиная с Евро-2004. На чемпионатах Европы он забил 14 голов и сделал семь результативных передач в 30 матчах.
В предыдущем матче сборная Португалии проиграла сборной Франции в четвертьфинале Евро-2024 в серии пенальти. Роналду также не смог забить пенальти в матче 1/8 финала против Словении. Это сделало его первым европейским футболистом в XXI веке, который не смог реализовать три пенальти на крупных турнирах в составе сборных команд.
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