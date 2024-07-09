Информация от "Матч ТВ" указывает на то, что благотворительный гала-матч между звездами КХЛ и НХЛ будет проводиться ежегодно.
Первый благотворительный матч звезд КХЛ и НХЛ состоится 20 июля на льду "ЦСКА Арены" в Москве. Игра начнется в 15:00.
На данный момент включены в предварительный состав команды звезд КХЛ такие игроки, как Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев и другие.
В составе звезд НХЛ будут играть знаменитости, такие как Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев и другие.
Деньги, собранные от проведения этого матча, будут направлены в благотворительные фонды, созданные хоккеистами и партнерами мероприятия.
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