Благотворительный гала-матч между звездами КХЛ и НХЛ будет проводиться ежегодно

Звезды КХЛ и НХЛ будут проводить благотворительные матчи

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Информация от "Матч ТВ" указывает на то, что благотворительный гала-матч между звездами КХЛ и НХЛ будет проводиться ежегодно.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0

Первый благотворительный матч звезд КХЛ и НХЛ состоится 20 июля на льду "ЦСКА Арены" в Москве. Игра начнется в 15:00.

На данный момент включены в предварительный состав команды звезд КХЛ такие игроки, как Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев и другие.

В составе звезд НХЛ будут играть знаменитости, такие как Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев и другие.

Деньги, собранные от проведения этого матча, будут направлены в благотворительные фонды, созданные хоккеистами и партнерами мероприятия.