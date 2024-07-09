Тони Кроос заявил, что Германия переживает не лучшие времена

Бывший игрок сборной Германии Тони Кроос объяснил, что не так в его стране

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист сборной Германии Тони Кроос заявил, что его родная страна претерпела значительные изменения, которые не всегда были к лучшему, передает «Матч ТВ».

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, CC BY-SA 4.0

В четвертьфинале ЕВРО-2024 национальная команда Германии потерпела поражение от команды Испании со счетом 1:2 в дополнительное время.

Для 34-летнего игрока сборной Германии Тони Крооса это была последняя игра в карьере. Он возобновил свои выступления за сборную, чтобы принять участие в турнире на родине.

Кроос отметил, что отношения между немцами оставляют желать лучшего, так как нет отбора: "не можем выделить тех, кто нам не подходит".

По словам спортсмена, страна была совсем другой десять лет назад, нежели сегодня. Прежде всего это касается безопасности. Свою семилетнюю дочь он не решился бы отпустить на вечернюю прогулку. А вот в Испании — да.

С 2007 по 2014 годы Кроос выступал за "Баварию", и с этой командой он побеждал в Лиге Чемпионов, Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии.