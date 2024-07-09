Экс-футболист Ловчев предсказывает победу на Евро-2024 испанцам

Игрок Ловчев считает, что на Евро победит Испания

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Испанская национальная сборная выиграет в Чемпионате Европы по футболу. Так считает ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

По мнению экс-футболиста, в полуфинале "красная фурия" будет играть с Францией. Испанцам будет трудно соперничать с французами, однако они всех выиграют.

"Тренер французов, который столько прошел уже в сборной, мне думается, найдет противоядие против этих молоденьких ребят. Придумает, как разбить вот эту красивую, веселую и задорную игру. Но мне думается, что Франция испанцев потрепает, но все таки Испания выйдет в финал и, наверное, станет чемпионом, — заявил известный футболист в эфире "Матч ТВ".

Как Испания прошла в полуфинал? Сборной пришлось выбить хозяев турнира — немцев. Однако команда Франции выиграла португальцев лишь в серии пенальти 5:3. За все время турнира французские футболисты забили лишь один мяч — Килиан Мбаппе отличился с пенальти в матче группового этапа против Польши. Остальные голы соперники французов забивали в свои ворота, либо же "трехцветные" выигрывали в послематчевой серии. Соответственно, ни разу Франция не забила в ходе игры.