Футболист "Баварии" и национальной сборной Германии Лерой Зане перенёс операцию на паху. Ему было дискомфортно играть из-за проблемы со здоровьем.
"Форварду 8 июля в Мюнхене провели малоинвазивную операцию на паху. В конце прошлого сезона футболист "Баварии" мучился от боли. После успешной операции 28-летний футболист должен вернуться к тренировкам уже в конце месяца, — приводит слова из заявлении пресс-службы "Баварии" портал "Советский спорт".
Немецкая сборная уступила Испании в 1/4 финала Евро со счётом 1:2 в дополнительное время.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.