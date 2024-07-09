Немецкий футболист Лерой Зане перенёс операцию

Нападающему "Баварии" провели операцию на паху

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Футболист "Баварии" и национальной сборной Германии Лерой Зане перенёс операцию на паху. Ему было дискомфортно играть из-за проблемы со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Гнангарра, CC BY 2.5

"Форварду 8 июля в Мюнхене провели малоинвазивную операцию на паху. В конце прошлого сезона футболист "Баварии" мучился от боли. После успешной операции 28-летний футболист должен вернуться к тренировкам уже в конце месяца, — приводит слова из заявлении пресс-службы "Баварии" портал "Советский спорт".

Немецкая сборная уступила Испании в 1/4 финала Евро со счётом 1:2 в дополнительное время.