Журова заявила, что отношение к спортсменам–участникам ОИ-2024 у россиян изменится

Депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала слова пловца Никиты Коновалова.
Он считает, что многие спортсмены хотели бы поехать на Олимпиаду, но побоялись пойти против своей федерациии попасть за это в черные списки.
"Я не слышала ничего про черные списки. Но однозначно к спортсменам, которые поедут на Олимпиаду, изменится отношение в худшую сторону у большого количества граждан нашей страны", — цитирует Журову "СЭ".
Она добавила, что в России не будет такого, как на Украине. Если у них кто-то пожал российскому спортсмену руку, то начинается просто кошмар.
Журова считает, что российские болельщики не будут сильно любить тех, кто решил принять участие в Олимпийских играх в Париже.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян к Олимпиаде и только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.