Журова заявила, что отношение к спортсменам–участникам ОИ-2024 у россиян изменится

Журова: К тем, кто поедет на Олимпиаду, изменится отношение в худшую сторону

Депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала слова пловца Никиты Коновалова.

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Он считает, что многие спортсмены хотели бы поехать на Олимпиаду, но побоялись пойти против своей федерациии попасть за это в черные списки.

"Я не слышала ничего про черные списки. Но однозначно к спортсменам, которые поедут на Олимпиаду, изменится отношение в худшую сторону у большого количества граждан нашей страны", — цитирует Журову "СЭ".

Она добавила, что в России не будет такого, как на Украине. Если у них кто-то пожал российскому спортсмену руку, то начинается просто кошмар.

Журова считает, что российские болельщики не будут сильно любить тех, кто решил принять участие в Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян к Олимпиаде и только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.