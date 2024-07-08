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Журова заявила, что отношение к спортсменам–участникам ОИ-2024 у россиян изменится

Журова: К тем, кто поедет на Олимпиаду, изменится отношение в худшую сторону

Спорт

Депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала слова пловца Никиты Коновалова.

Журова: К тем, кто поедет на Олимпиаду, изменится отношение в худшую сторону
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Он считает, что многие спортсмены хотели бы поехать на Олимпиаду, но побоялись пойти против своей федерациии попасть за это в черные списки.

"Я не слышала ничего про черные списки. Но однозначно к спортсменам, которые поедут на Олимпиаду, изменится отношение в худшую сторону у большого количества граждан нашей страны", — цитирует Журову "СЭ".

Она добавила, что в России не будет такого, как на Украине. Если у них кто-то пожал российскому спортсмену руку, то начинается просто кошмар.

Журова считает, что российские болельщики не будут сильно любить тех, кто решил принять участие в Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян к Олимпиаде и только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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