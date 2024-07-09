Марк Годдард никогда не будет судить бои чемпиона UFC Леона Эдвардса

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Рефери UFC Марк Годдар признался, что не будет судить бои чемпиона полусреднего веса Леона Эдвардса. Все дело в том, что Годдар его первый тренер.

Фото: flickr.com by Eric Langley, CC BY 2.0

"Вы никогда не видели меня в роли судьи в поединках с участием Леона Эдвардса в UFC и никогда не увидите. Я объясню почему. Дело в том, что я был первым тренером Леона, когда он еще только начинал заниматься ММА", — цитирует рефери "СЭ".

Он участвовал в подкасте Overdogs, там и высказал свою позицию. Годдар заявил, что не хочет оказаться в затруднительном положении, когда ему придется сделать выбор, который не принесет ему пользы.

Кстати, бой Эдвардса и Белала Мухаммада пройдет 27 июля на UFC 304 в Манчестере.