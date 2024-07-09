Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту

Ярослава Магучих побила мировой рекорд, который простоял 37 лет

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Чемпионка мира по прыжкам в высоту из Украины Ярослава Магучих удивила всех своим результатом на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Фото: sport.gov.ua by Минспора Украины, CC BY 4.0

22-летняя спортсменка преодолела планку на высоте 2,10 м, улучшив на один сантиметр мировой рекорд Стефки Костадиновой из Болгарии, который простоял с 1987 года.

К такому результату пытались подступиться россиянки Анна Чичерова и Мария Ласицкене. Но с 2015 года их не допускали до международных стартов с огромными ограничениями, а последние два с половиной года вообще не имеют возможности выступать на международной арене, пишет "СЭ".

Магучих во второй попытке покорила высоту 2,03, после в ранге победительницы турнира подняла планку до 2,07. И снова одолела ее с запасом со второй попытки, установив личный рекорд. А на бис украинка атаковала "вечное достижение" Стефки Костадиновой.