Чемпионка мира по прыжкам в высоту из Украины Ярослава Магучих удивила всех своим результатом на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
22-летняя спортсменка преодолела планку на высоте 2,10 м, улучшив на один сантиметр мировой рекорд Стефки Костадиновой из Болгарии, который простоял с 1987 года.
К такому результату пытались подступиться россиянки Анна Чичерова и Мария Ласицкене. Но с 2015 года их не допускали до международных стартов с огромными ограничениями, а последние два с половиной года вообще не имеют возможности выступать на международной арене, пишет "СЭ".
Магучих во второй попытке покорила высоту 2,03, после в ранге победительницы турнира подняла планку до 2,07. И снова одолела ее с запасом со второй попытки, установив личный рекорд. А на бис украинка атаковала "вечное достижение" Стефки Костадиновой.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.