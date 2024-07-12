В чем польза катания на сапах? Рассказал спортсмен

Заслуженный мастер спорта России Максим Опалев рассказал, в чем польза катания на сапах.
По его словам, разовое занятие сапсерфингом на организм не повлияет. Чтобы добиться каких-либо положительных результатов, нужно подойти к этому виду спорта со всей серьёзностью.
Сапсёрфинг поможет улучшить выносливость, развить чувство баланса, координацию и повысить общий уровень физподготовки. Спортсмен уверяет, что катание на сапах — не только интересный вид досуга.
"Это циклический вид спорта, связанный с дыханием, работой сердечной мышцы. Для того чтобы получить хороший результат, нужно уделять внимание и кардио, и силовым упражнениям", — цитирует Опалева "СЭ".
Этот вид спорта, если конечно заниматься постоянно, поможет сжечь калории и нарастить мышцы. Тренер добавил, что во время тренировок развиваются мышцы рук, плеч и груди, занятые в выполнении гребка, а также мышцы ног и кора, которые помогают вам держать равновесие.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.