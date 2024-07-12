8 российских спортсменов-бруталов

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Сегодня мы расскажем о 8 самых брутальных российских спортсменах от 21 года до 33 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Эти атлеты имеют большое количество достижений и харизматичную внешность, сообщает портал "Спорт-экспресс".

В топе списка борец вольного стиля 21-летний Сергей Козырев из Северной Осетии. В 2018 году взял золотую медаль Юношеских олимпийских игр в весовой категории до 110 кг. Также состязался на Олимпиаде в Токио. Сергей — призер чемпионатов России и Европы.

25-летний пловец Роман Шевляков из Энгельса. Он выигрывал на Европейских играх-2015 в смешанной комбинированной эстафете, также Роман — призер многих чемпионатов России. Член национальной сборной по плаванию.

Теннисисту Карену Хачанову 28 лет. Он завоевал серебро на Олимпиаде в Токио, взял Кубок Дэвиса 2021 года в составе российской сборной. В 2013 году на чемпионате Европы среди юниоров Хачанов выиграл золото в одиночном разряде. В 2019-м стал восьмой ракеткой мира, сейчас занимает 21-ю строчку в рейтинге ATP. У теннисиста есть жена и двое детей.

30-летний Георгий Джикия — экс-футболист московского "Спартака". Он ушел из клуба после сезона-2023/24. В составе красно-белых Джикия сыграл 215 матчей, забил пять голов и отдал 11 голевых передач. Стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок РФ. Джикия регулярно помогает людям, однако не любит это афишировать.

Гимнасту Денису Аблязину 31 год. Он — шестикратный призер Олимпийских игр, чемпион мира 2014 и 2019 годов, многократный призер чемпионатов Европы и России. В детстве он занимался разными видами спорта, но всерьез выбрал спортивную гимнастку.

32-летний Антон Бабиков — российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, четырехкратный чемпион Европы и четырехкратный призер чемпионатов Европы. Бабиков — тот спортсмен, который любит проводить время за книгами. Один из любимых авторов — Герман Гессе. Известно, что биатлонист женат на Алене Сафиной, у них есть дочка.

Хоккеисту Дмитрию Куликову 33 года. Он играет за "Флорида Пантерз" на позиции защитника. В составе сборной России Куликов дважды становился серебряным призером чемпионата мира. Жена хоккеиста — шведка Эмилии Ульссон. В 2017-м у пары родился сын Макстон, а в 2019-м — дочь Эвелина.