Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Евро-2024

Суперкомпьютер назвал вероятность победы команд в Евро-2024

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Статистический портал Opta Sports или Суперкомпьютер сообщил о шансах полуфиналистов чемпионата Европы по футболу-2024 на попадание в финал и победу в финале.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Самая большая вероятность победы у Испании — 51 процент, что она сыграет в финале. Суперкомпьютер считает, что 30-процентная вероятность того, что "красная фурия" выиграет Евро.

Однако такая же вероятность на чемпионский титул для французов, но вариант выступления "трёхцветных" в решающем матче первенства составляет 49 процентов.

В полуфинале 9 июля Испания сыграет с Францией, а сборная Англии 10 июля противостоит команде Нидерландов, пишет Metaratings.ru.