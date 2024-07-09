Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Евро-2024

Статистический портал Opta Sports или Суперкомпьютер сообщил о шансах полуфиналистов чемпионата Европы по футболу-2024 на попадание в финал и победу в финале.
Самая большая вероятность победы у Испании — 51 процент, что она сыграет в финале. Суперкомпьютер считает, что 30-процентная вероятность того, что "красная фурия" выиграет Евро.
Однако такая же вероятность на чемпионский титул для французов, но вариант выступления "трёхцветных" в решающем матче первенства составляет 49 процентов.
В полуфинале 9 июля Испания сыграет с Францией, а сборная Англии 10 июля противостоит команде Нидерландов, пишет Metaratings.ru.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.