Рой Джонс не будет боксировать с Алиной Загитовой

Рой Джонс заявил, что с Загитовой боксировать не будет

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Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший не собирается проводить спарринги с фигуристкой Алиной Загитовой. Он считает это опасной затеей.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Ранее боксер тренировал рэп-исполнителя Джигана.

Джонс знает, кто такая Алина Загитова. Он назвал ее большой спортсменкой.

"Я слышал, что она периодически практикует боксерские тренировки, это отлично. Но я ни в коем случае не буду проводить с ней спарринги. Это опасно", — цитирует ТАСС Роя Джонса-младшего.

С 2015-го года спортсмен живет в России, в 2018-м он получил гражданство, а в 2023-м отказался от паспорта США. Боксерскую карьеру Джонс закончил в 2018-м году, но проводит выставочные бои. В 2020-м году он показательно дрался с Майком Тайсоном.