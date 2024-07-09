Дзагоев рассказал, на что заменил футбол

Променял футбол на теннис: Дзагоев рассказал о новом увлечении

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист сборной России Алан Дзагоев рассказал, на что заменил футбол. Теперь Алан получает эмоции от падел-тенниса.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

"Я вообще как закончил с футбольной карьерой, с тех пор, наверно, только четвертый раз играю. За счет другого вида спорта поддерживаю себя в форме. Играю в падел-теннис. Можно сказать, что этот вид спорта заменил мне футбол по эмоциям", — цитирует Дзагоева РИА Новости.

Осетинский футболист играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год, провел 397 матчей, забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. За сборную России он выступал с 2008 года, провел в ее составе 59 матчей, забив девять голов в ворота противника.