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Променял футбол на теннис: Дзагоев рассказал о новом увлечении

0:54
Спорт

Бывший футболист сборной России Алан Дзагоев рассказал, на что заменил футбол. Теперь Алан получает эмоции от падел-тенниса.

Променял футбол на теннис: Дзагоев рассказал о новом увлечении
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

"Я вообще как закончил с футбольной карьерой, с тех пор, наверно, только четвертый раз играю. За счет другого вида спорта поддерживаю себя в форме. Играю в падел-теннис. Можно сказать, что этот вид спорта заменил мне футбол по эмоциям", — цитирует Дзагоева РИА Новости.

Осетинский футболист играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год, провел 397 матчей, забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. За сборную России он выступал с 2008 года, провел в ее составе 59 матчей, забив девять голов в ворота противника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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