Мората пожаловался на плохое отношение к нему на родине

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Альваро Мората хочет покинуть национальную сборную после Евро

0:45
Спорт

Капитан национальной сборной Испании по футболу Альваро Мората не доволен отношением к нему на родине. Он даже хочет уйти из команды по завершению Евро-2024.

Альваро Мората хочет покинуть национальную сборную после Евро
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

"Я просто хочу, чтобы все закончилось наилучшим образом, потому что это, может быть, мой последний турнир со сборной. Это вполне вероятно. Я чувствую себя счастливее за границей, потому что там меня уважают. В Испании нет уважения ни к кому и ни к чему", — цитирует Морату Marca со ссылкой на El Desmarque de Cuatro.

Испании сборная вышла в полуфинал Чемпионата Европы по футболу. Там команда встретится с французской сборной. Матч состоится 9 июля в Мюнхене.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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