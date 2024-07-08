Мората пожаловался на плохое отношение к нему на родине

Альваро Мората хочет покинуть национальную сборную после Евро

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Капитан национальной сборной Испании по футболу Альваро Мората не доволен отношением к нему на родине. Он даже хочет уйти из команды по завершению Евро-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

"Я просто хочу, чтобы все закончилось наилучшим образом, потому что это, может быть, мой последний турнир со сборной. Это вполне вероятно. Я чувствую себя счастливее за границей, потому что там меня уважают. В Испании нет уважения ни к кому и ни к чему", — цитирует Морату Marca со ссылкой на El Desmarque de Cuatro.

Испании сборная вышла в полуфинал Чемпионата Европы по футболу. Там команда встретится с французской сборной. Матч состоится 9 июля в Мюнхене.