Капитан национальной сборной Испании по футболу Альваро Мората не доволен отношением к нему на родине. Он даже хочет уйти из команды по завершению Евро-2024.
"Я просто хочу, чтобы все закончилось наилучшим образом, потому что это, может быть, мой последний турнир со сборной. Это вполне вероятно. Я чувствую себя счастливее за границей, потому что там меня уважают. В Испании нет уважения ни к кому и ни к чему", — цитирует Морату Marca со ссылкой на El Desmarque de Cuatro.
Испании сборная вышла в полуфинал Чемпионата Европы по футболу. Там команда встретится с французской сборной. Матч состоится 9 июля в Мюнхене.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.