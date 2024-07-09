Роналду эмоционально высказался после вылета с Евро-2024

Криштиану Роналду о вылете с Евро: Португалия заслуживала большего

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал пост после вылета с чемпионата Европы по футболу. Он считает, что его команда заслужила большего.

Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

"Мы хотели большего. Мы заслуживали большего для себя. Для каждого из вас, для Португалии… Я уверен, что на поле и за его пределами наследие сборной будет чтиться и продолжит расти", — подписал пост Роналду.

Португальцы не смогли выиграть сборную Франции (0:0, 3:5 в серии пенальти) в четвертьфинале Евро-2024, который проходит до 14 июля в Германии.

РИА Новости сообщает, что для 39-летнего Роналду этот Евро стал шестым по счету. На чемпионате он отметился одной голевой передачей. Впервые Криштиану ни разу не забил на Евро. Он заявил, что этот чемпионат Европы станет последним для него.