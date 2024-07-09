Пловец Коновалов выступил за то, чтобы россияне отправились на Олимпиаду

Коновалов: Мэр Парижа заявил, что не ждёт россиян на Олимпиаду

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пловец Никита Коновалов считает, что россиянам обязательно нужно соревноваться на Олимпийских играх. Об этом пишет Metaratings.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

"Мэр Парижа сказала, что не ждёт россиян на Олимпиаде. Это тоже проявление нацизма, с которым надо бороться, просто в другой форме. Нужно ехать и побеждать", — уверен спортсмен.

Международный олимпийский комитет обратился к международным спортивным федерациям и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года МОК все же решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Россия же придумала альтернативу — Игры дружбы.

Впервые соревнования собирались провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). Позднее стало известно, что состязания перенесут на следующий год.