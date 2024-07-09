Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Способы борьбы с капустной мухой
Средняя цена подержанных авто в России достигла 790 тысяч рублей
Почему густые волосы склонны к спутыванию и как это предотвратить
Оладьи из кабачков с фаршем: вкусный и сытный летний обед или ужин
Криштиану Роналду о вылете с Евро: Португалия заслуживала большего
Стиль одежды old money: элегантность, роскошь и другие его особенности
В Казани обрушился потолок в новом жилом комплексе
Где в России получают хорошую пенсию?
Новый мод для The Witcher 3: кастомизация персонажей и новые квесты
Пловец Коновалов выступил за то, чтобы россияне отправились на Олимпиаду

Коновалов: Мэр Парижа заявил, что не ждёт россиян на Олимпиаду

1:11
Спорт

Пловец Никита Коновалов считает, что россиянам обязательно нужно соревноваться на Олимпийских играх. Об этом пишет Metaratings.

Коновалов: Мэр Парижа заявил, что не ждёт россиян на Олимпиаду
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

"Мэр Парижа сказала, что не ждёт россиян на Олимпиаде. Это тоже проявление нацизма, с которым надо бороться, просто в другой форме. Нужно ехать и побеждать", — уверен спортсмен.

Международный олимпийский комитет обратился к международным спортивным федерациям и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года МОК все же решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Россия же придумала альтернативу — Игры дружбы.

Впервые соревнования собирались провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). Позднее стало известно, что состязания перенесут на следующий год.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно

Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.

5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
5 неожиданных причин, почему ваш аккумулятор умирает быстрее, чем вы думаете
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
Где в России получают хорошую пенсию?
Новый мод для The Witcher 3: кастомизация персонажей и новые квесты
На съёмках фильма "Экипаж" использовали ялтинский карьер и тонны комбикорма
Как строительство жилых комплексов способствует образованию смерчей
Врач-дерматокосметолог Бритько о вредных ингредиентах в летней косметике
Это простой способ определить состояние кошки по её ушам
Найдена древняя печать Хеттской империи с уникальной надписью
Как обезопасить себя при аренде автомобиля и что делать в случае аварии
Простая шарлотка: без хлопот готовим её в мультиварке
3 оптимальных варианта авто для поездок на дачу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников