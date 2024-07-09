Алексей Сорокин уйдёт с поста гендиректора оргкомитета Игр дружбы

Сорокин сообщил, что покинет пост гендиректора оргкомитета Игр дружбы

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор организационного комитета Игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, что уходит с должности.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Он планирует направить все усилия на международный аспект состязаний, сообщает РИА Новости.

"Пост гендиректора покидаю, проект не оставляю. Принято решение, что я нужно сосредоточиться на международном аспекте Игр. Сейчас это самое важное", — рассказал Сорокин.

По его словам, на этой неделе будет известно, кто станет новым генеральным директором оргкомитета.

Напомним, что соревнования собираются провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре этого года. Ранее были новости о том, что турнир могут перенести на 2025 год.