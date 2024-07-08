Сафонов назвал лучших молодых футболистов минувшего сезона

Сафонов назвал топ-5 молодых российских футболистов

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Голкипер Матвей Сафонов, который перешёл из "Краснодара" во французский "ПСЖ", назвал пять сильнейших молодых российских футболистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Выбирал он по итогам сезона 2023/24 в Российской Премьер-Лиге. Лидер списка Сафонова — нападающий "Динамо" Константин Тюкавин. Второе место досталось полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву, на третьем месте Никита Салтыков из футбольного клуба "Крылья Советов", сообщает "Чемпионат".

Четвертое место занял Кирилл Щетинин из ФК "Ростов". Пятерку молодых и сильнейших замыкает Никита Кривцов из бывшего клуба Сафонова — "Краснодара".

В прошлом сезоне РПЛ победу шестой раз подряд вырвал "Зенит". Второе место — у "Краснодара", третье — у "Динамо".