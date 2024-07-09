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Как накачать красивые руки: самые действенные упражнения

Стало известно, как правильно качать руки

1:59
Спорт

Накачать руки — цель многих, кто занимается фитнесом. Крепкие, хорошо развитые мышцы рук не только придают атлетичный вид, но и улучшают функциональную силу. В этой статье мы рассмотрим ключевые моменты и эффективные упражнения для накачки рук.

Стало известно, как правильно качать руки
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, CC BY 2.0

Основные принципы тренировки рук

  • Регулярность. Тренировки должны быть систематическими, не реже 2-3 раз в неделю.
  • Разнообразие. Включайте разные упражнения, чтобы проработать все группы мышц: бицепсы, трицепсы и предплечья.
  • Прогрессивная нагрузка. Постепенно увеличивайте вес и количество повторений.
  • Правильная техника. Важно выполнять упражнения с правильной техникой, чтобы избежать травм.

Упражнения для бицепсов

  • Подъем штанги на бицепс. Стоя, возьмите штангу хватом снизу. Поднимайте штангу к плечам, сгибая локти.
  • Сгибания рук с гантелями сидя. Сидя на скамье, поднимайте гантели к плечам попеременно, удерживая локти неподвижными.
  • Молотковые сгибания. Поднимайте гантели, держа их вертикально, это упражнение акцентирует нагрузку на предплечья.

Упражнения для трицепсов

  • Жим штанги лежа узким хватом. Лежа на скамье, возьмите штангу узким хватом и поднимайте ее, выпрямляя руки.
    Французский жим. Лежа на скамье, поднимайте штангу из-за головы вверх.
  • Разгибания рук с гантелью. Станьте на одно колено, второй рукой опирайтесь о скамью. Разгибайте руку с гантелью назад.
    Упражнения для предплечий
  • Сгибания запястий со штангой. Сидя на скамье, возьмите штангу обратным хватом и сгибайте запястья вверх.
    Обратные сгибания запястий. С тем же упражнением, но хватом сверху, поднимайте штангу.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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