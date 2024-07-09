Как накачать красивые руки: самые действенные упражнения

Стало известно, как правильно качать руки

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Накачать руки — цель многих, кто занимается фитнесом. Крепкие, хорошо развитые мышцы рук не только придают атлетичный вид, но и улучшают функциональную силу. В этой статье мы рассмотрим ключевые моменты и эффективные упражнения для накачки рук.

Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, CC BY 2.0

Основные принципы тренировки рук

Регулярность. Тренировки должны быть систематическими, не реже 2-3 раз в неделю.

Разнообразие. Включайте разные упражнения, чтобы проработать все группы мышц: бицепсы, трицепсы и предплечья.

Прогрессивная нагрузка. Постепенно увеличивайте вес и количество повторений.

Правильная техника. Важно выполнять упражнения с правильной техникой, чтобы избежать травм.

Упражнения для бицепсов

Подъем штанги на бицепс. Стоя, возьмите штангу хватом снизу. Поднимайте штангу к плечам, сгибая локти.

Сгибания рук с гантелями сидя. Сидя на скамье, поднимайте гантели к плечам попеременно, удерживая локти неподвижными.

Молотковые сгибания. Поднимайте гантели, держа их вертикально, это упражнение акцентирует нагрузку на предплечья.

Упражнения для трицепсов

Жим штанги лежа узким хватом. Лежа на скамье, возьмите штангу узким хватом и поднимайте ее, выпрямляя руки.

Французский жим. Лежа на скамье, поднимайте штангу из-за головы вверх.

Французский жим. Лежа на скамье, поднимайте штангу из-за головы вверх. Разгибания рук с гантелью. Станьте на одно колено, второй рукой опирайтесь о скамью. Разгибайте руку с гантелью назад.

Упражнения для предплечий

Упражнения для предплечий Сгибания запястий со штангой. Сидя на скамье, возьмите штангу обратным хватом и сгибайте запястья вверх.

Обратные сгибания запястий. С тем же упражнением, но хватом сверху, поднимайте штангу.