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Как сжечь "глубокий" жир на животе и боках: советы от тренера Рика Ричи

Названы способы уменьшить висцеральный жир на животе и боках

0:57
Спорт

Фитнес-тренер Рик Ричи предложил способы сокращения "глубокого" жира на животе и боках. Эти советы были опубликованы в Men Today.

Названы способы уменьшить висцеральный жир на животе и боках
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Ричи рекомендует сразу после еды делать прогулки. Он также советует предпочитать лестницу лифту и проводить ежедневные аэробные тренировки продолжительностью не менее 30 минут. Тренер подчеркнул важность сохранения и увеличения мышечной массы, рекомендуя заниматься с отягощениями, выполнять силовые упражнения или заниматься йогой.

Также Ричи выделил важность полноценного сна каждую ночь, указав, что недостаток сна может способствовать накоплению висцерального жира. Он также предложил снизить уровень стресса, поскольку кортизол, вырабатываемый в ответ на стресс, может способствовать ожирению. Для справления со стрессом Ричи рекомендует заниматься йогой и медитацией.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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