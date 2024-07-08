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Российский футболист Дмитрий Баринов отказался от перехода во французский клуб "Мец"

Российский футболист отказался от перехода во французский клуб "Мец"

1:03
Спорт

Капитан и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов отказался от возможности перейти во французский клуб "Мец". Эту информацию приводит Sport24.

Российский футболист отказался от перехода во французский клуб "Мец"
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Баринов объяснил свое решение, сообщив, что клубы "Мец" и "Алавес" проявляли интерес к его переходу. Он сразу же отклонил предложение "Меца", указав: "Ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 — я, вероятно, заслуживаю чего-то большего".

Дмитрий Баринов является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка страны. Он также выиграл юношеский чемпионат Европы 2013 года в составе сборной России.

На европейских футбольных полях выступают несколько других российских игроков, среди которых наиболее известны Александр Головин из "Монако", Алексей Миранчук из "Аталанты", Далер Кузяев из "Гавра", Арсен Захарян из "Реала Сосьедад" и Александр Кокорин из "Ариса" на Кипре.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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