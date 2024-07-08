Капитан сборной Испании: "Я чувствую себя счастливее за границей, где меня уважают"

Капитан сборной Испании по футболу, Альваро Мората, выразил недовольство отношением к нему на родине.
Согласно Marca, он заявил: "Я чувствую себя счастливее за границей, где меня уважают. В Испании нет уважения ни к кому и ни к чему". Мората также добавил, что Чемпионат Европы-2024 станет его последним турниром в составе национальной команды.
Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится во вторник, 9 июля, в 22:00 по московскому времени. Победитель этой встречи сыграет в решающем матче с победителем пары Нидерланды — Англия.
Чемпионат Европы-2024 продлится до 14 июля и проходит в десяти городах Германии.
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