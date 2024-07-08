Подбор тренировок по темпераменту: советы от фитнес-тренера Эдуарда Каневского

Фитнес-тренер Эдуард Каневский дал рекомендации россиянам о выборе физической активности, учитывая их темперамент. По его словам, сангвиники, которые характеризуются динамичностью, позитивностью и общительностью, подойдут командные виды спорта, такие как футбол, хоккей или участие в "гонке героев".
Холерикам, энергичным и целеустремленным, но склонным к резким перепадам настроения и агрессивности, также рекомендуется выбирать командные игры, в которых можно проявить агрессию, например, регби или американский футбол, а также единоборства и короткие дистанции.
Флегматикам, уравновешенным и миролюбивым, но несклонным к общению и подверженным депрессии, рекомендуется предпочитать индивидуальные занятия, такие как легкая атлетика или армрестлинг.
Меланхоликам, склонным к вдумчивости и тревожности, Каневский советует выбирать йогу, пилатес, бег на длинные дистанции или плавание на открытой воде.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.