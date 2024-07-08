В Белоруссии прошел матч Лиги ставок Лиги легенд Беларусь — Россия

Российский футбольный союз и Белорусская федерация футбола при поддержке "Русской Медиагруппы" провели в Минске матч Лиги ставок Лиги легенд Беларусь — Россия, приуроченный к 80-летию освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков.
Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее была российская команда — 5:4.
Матч был приурочен к 80-летию освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому особенно уместно и пронзительно выглядел номер открытия: певица, актриса и телеведущая Елена Север исполнила композицию "Верните память", которую сопровождал хореографический номер и видео с кадрами военных лет на табло. К слову, автор слов песни — директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова также присутствовала на матче.
Перед матчем болельщиков порадовали дискотекой 2000-х: с любимыми хитами выступили Гарик Богомазов (экс-"Отпетые мошенники") и Митя Фомин. А после матча на беговой дорожке национального стадиона "Динамо" появился "черный бумер" с рэпером Серегой. Хорошо знакомый местной публике уроженец Гомеля завершил своим выступлением прекрасный вечер.
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