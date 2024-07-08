Этот вид активного отдыха становится все более популярным благодаря своей простоте и доступности для любого уровня подготовки

В трех российских городах можно отправиться на бесплатные сап-прогулки

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бесплатные сап-прогулки под названием "Лови закаты" были запущены в трех городах России, пишет "Спорт-Экспресс".

Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info

Вплоть до конца июля они будут проводиться регулярно на самых живописных местах Москвы, Геленджика и Нижнего Новгорода в сопровождении опытных инструкторов.

Организаторы отмечают, что такой вид активного отдыха становится все более популярным благодаря своей простоте и доступности для любого уровня подготовки, а также способности помочь поддерживать тело в форме.

Маршруты прогулок были специально спланированы так, чтобы участники могли насладиться самыми живописными закатами и запечатлеть их на память. Чтобы посмотреть текущее расписание и зарегистрироваться на прогулку, можно посетить официальный сайт.