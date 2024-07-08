Этот вид активного отдыха становится все более популярным благодаря своей простоте и доступности для любого уровня подготовки

Бесплатные сап-прогулки под названием "Лови закаты" были запущены в трех городах России, пишет "Спорт-Экспресс".
Вплоть до конца июля они будут проводиться регулярно на самых живописных местах Москвы, Геленджика и Нижнего Новгорода в сопровождении опытных инструкторов.
Организаторы отмечают, что такой вид активного отдыха становится все более популярным благодаря своей простоте и доступности для любого уровня подготовки, а также способности помочь поддерживать тело в форме.
Маршруты прогулок были специально спланированы так, чтобы участники могли насладиться самыми живописными закатами и запечатлеть их на память. Чтобы посмотреть текущее расписание и зарегистрироваться на прогулку, можно посетить официальный сайт.
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