Эксперт рассказала, какой вид спорта может подойти каждому

Назван универсальный вид спорта, который подойдет каждому

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская в интервью для портала Regions подчеркнула, что плавание является универсальным видом физической активности, который доступен всем, вне зависимости от возраста, веса и состояния здоровья.

Фото: flickr.com by JD Lasica, CC BY 2.0

По её мнению, занятия плаванием способствуют улучшению силы, благоприятно влияют на сердце, при этом минимально нагружают суставы и позвоночник. Именно поэтому врачи рекомендуют этот вид спорта как для людей с различными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые патологии, проблемы опорно-двигательного аппарата, бронхиты, астму, избыточный вес и неврологические недуги.

Кроме того, эксперт отметила, что плавание полезно офисным сотрудникам, малоподвижным людям и тем, кто испытывает боли в спине.