Командам Англии и Франции не хватает сплоченности, однако это не помешало им дойти до полуфинала

Александр Тарханов: у Англии и Франции нет командной игры, но играют очень осторожно

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский тренер Александр Тарханов утверждает, что сборные Англии и Франции на чемпионате Европы 2024 года не проявляют командной игры. Французы сыграют в полуфинале с испанцами, а англичане встретятся с нидерландцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Тарханов отметил, что сборная Франции не забила ни одного гола из открытой игры, но все же достигла полуфинала. Они выиграли у Португалии на серии пенальти. По мнению российского тренера, и Англия, и Франция подвергаются одинаковой критике. У обеих команд сильные игроки, но не хватает коллективной работы, играют очень осторожно.

Матч между сборной Испании и Франции состоится 9 июля в Мюнхене, начало игры — в 22:00 по московскому времени. Трансляцию игры покажет телеканал "Матч ТВ".

Чемпионат Европы завершится 14 июля, а финальный матч пройдет в Берлине.