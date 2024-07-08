Командам Англии и Франции не хватает сплоченности, однако это не помешало им дойти до полуфинала

Российский тренер Александр Тарханов утверждает, что сборные Англии и Франции на чемпионате Европы 2024 года не проявляют командной игры. Французы сыграют в полуфинале с испанцами, а англичане встретятся с нидерландцами.
Тарханов отметил, что сборная Франции не забила ни одного гола из открытой игры, но все же достигла полуфинала. Они выиграли у Португалии на серии пенальти. По мнению российского тренера, и Англия, и Франция подвергаются одинаковой критике. У обеих команд сильные игроки, но не хватает коллективной работы, играют очень осторожно.
Матч между сборной Испании и Франции состоится 9 июля в Мюнхене, начало игры — в 22:00 по московскому времени. Трансляцию игры покажет телеканал "Матч ТВ".
Чемпионат Европы завершится 14 июля, а финальный матч пройдет в Берлине.
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