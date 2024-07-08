Тысячи турецких болельщиков приехали поддержать свою команду, однако после ее поражения устроили дебош

Рассерженные турецкие фанаты вышли на улицы Берлина и устроили дебош

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

После матча Нидерланды — Турция на ЕВРО-2024 в различных районах Берлина произошли столкновения между фанатами обеих команд, пишет Sportbox.

Фото: flickr.com by Ruaraidh Gillies, CC BY-SA 2.0

Учитывая большую диаспору турок в Германии, было очевидно, что численное преимущество было на их стороне. Тысячи турецких болельщиков приехали поддержать свою команду, но были разочарованы поражением.

Турция вела со счетом 1:0 за двадцать минут до конца матча и казалась близкой к победе, однако два пропущенных мяча в течение шести минут перевернули ситуацию.

Ранее футболист Мерих отметился провокационным жестом, который привлек внимание УЕФА. Его действия были признаны недопустимыми, и ему было назначено два матча дисквалификации. Решение вызвало недовольство турецких фанатов, которые перед матчем против Нидерландов повторили этот жест в знак протеста.

Во время дебоша на улицах Берлина после матча болельщики обеих команд провоцировали друг друга, что привело к массовым беспорядкам. В соцсетях распространились видео с кадрами столкновения между фанатами. К счастью, инцидент обошелся без жертв.