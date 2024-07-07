Криштиану Роналду обратился к болельщикам Португалии после последнего ЧЕ в карьере

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Криштиану Роналду, знаменитый нападающий Португалии, обратился к своим фанатам после того, как национальная сборная не смогла пройти в следующий этап Евро-2024.

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna, CC BY 2.0

"Мы хотели большего и заслуживали этого. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за поддержку, которую вы нам дали. И за всё, чего мы достигли. Я уверен, что это наследие приумножится на поле и за его пределами. Вместе", — написал Роналду в соцсетях.

Сборная Португалии завершила своё участие в турнире, проиграв команде Франции в четвертьфинале. Матч завершился серией пенальти со счётом 5:3 в пользу французов (основное время завершилось со счётом 0:0).

Этот чемпионат стал, вероятнее всего, последним в карьере великого футболиста и самым неуспешным: за 5 матчей он не забил ни одного гола, тогда как за 4 игры на прошлом чемпионате Европы он за 4 игры забил 5 голов.