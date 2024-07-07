Упражнения для улучшения качества сна сна: рекомендации для россиян

Россиянам предложили упражнения, которые помогут улучшить качество сна. Об этом сообщает издание Men Today.
Рекомендуется начать с вытяжения позвоночника. Для этого нужно встать ровно, поставить ноги на ширину плеч, вытянуть руки над головой и потянуться максимально вверх. Затем слегка отклонить грудную клетку вправо и влево.
Следующим шагом, согнув колени и опершись руками на бедра, нужно поочередно выпрямлять и округлять спину. В этом же положении сделать повороты корпуса влево и вправо.
Затем следует поставить ноги чуть шире плеч и положить предплечья друг на друга. Наклониться и потянуться локтями к полу, задержавшись в этом положении на некоторое время.
Далее нужно лечь на спину, выпрямиться и убрать руки за голову. Начать поворачивать таз в сторону, оставляя остальную часть тела неподвижной.
Последнее упражнение называется "стол". Исходное положение — сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки упираются сзади. Поднять таз так, чтобы тело образовало прямую линию, а ладони находились под плечами, и задержаться в этом положении на несколько секунд.
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