Упражнения для улучшения качества сна сна: рекомендации для россиян

Россиянам предложили упражнения для улучшения качества сна

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Россиянам предложили упражнения, которые помогут улучшить качество сна. Об этом сообщает издание Men Today.

Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Рекомендуется начать с вытяжения позвоночника. Для этого нужно встать ровно, поставить ноги на ширину плеч, вытянуть руки над головой и потянуться максимально вверх. Затем слегка отклонить грудную клетку вправо и влево.

Следующим шагом, согнув колени и опершись руками на бедра, нужно поочередно выпрямлять и округлять спину. В этом же положении сделать повороты корпуса влево и вправо.

Затем следует поставить ноги чуть шире плеч и положить предплечья друг на друга. Наклониться и потянуться локтями к полу, задержавшись в этом положении на некоторое время.

Далее нужно лечь на спину, выпрямиться и убрать руки за голову. Начать поворачивать таз в сторону, оставляя остальную часть тела неподвижной.

Последнее упражнение называется "стол". Исходное положение — сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки упираются сзади. Поднять таз так, чтобы тело образовало прямую линию, а ладони находились под плечами, и задержаться в этом положении на несколько секунд.