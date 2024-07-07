"Это происходит слишком бесконтрольно": капитан сборной Германии высказался о мигрантах в стране

Капитан сборной Германии по футболу, Тони Кроос, высказал обеспокоенность по поводу миграционной ситуации в стране. В интервью ZDFheute Nachrichten, доступном на YouTube, он отметил, что Германия принимает мигрантов с открытыми объятиями, что является правильным подходом, но делает это слишком бесконтрольно. Кроос подчеркнул, что среди мигрантов есть процент недобропорядочных людей.
Футболист назвал Германию прекрасной страной, но добавил, что она изменилась за последние 10 лет. В связи с этим он планирует жить с семьей в Испании после завершения карьеры.
"У меня растет дочь. Если бы меня спросили, где я спокойнее позволю ей выйти из дома в 11 вечера одной, я бы выбрал Испанию. 10 лет назад я бы не беспокоился о том, вернется ли она домой невредимой", — пояснил Кроос.
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