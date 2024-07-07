"Это происходит слишком бесконтрольно": капитан сборной Германии высказался о мигрантах в стране

Капитан сборной Германии Тони Кроос высказался о миграционной ситуации

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Капитан сборной Германии по футболу, Тони Кроос, высказал обеспокоенность по поводу миграционной ситуации в стране. В интервью ZDFheute Nachrichten, доступном на YouTube, он отметил, что Германия принимает мигрантов с открытыми объятиями, что является правильным подходом, но делает это слишком бесконтрольно. Кроос подчеркнул, что среди мигрантов есть процент недобропорядочных людей.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

Футболист назвал Германию прекрасной страной, но добавил, что она изменилась за последние 10 лет. В связи с этим он планирует жить с семьей в Испании после завершения карьеры.

"У меня растет дочь. Если бы меня спросили, где я спокойнее позволю ей выйти из дома в 11 вечера одной, я бы выбрал Испанию. 10 лет назад я бы не беспокоился о том, вернется ли она домой невредимой", — пояснил Кроос.