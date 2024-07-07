Как убрать жир с живота мужчинам старше 40 лет: рекомендации от Men Today

Как избавиться от жира на животе мужчинам старше 40 лет

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Журналисты из Men Today предложили способ убрать жир с живота мужчинам старше 40 лет, как сообщается на сайте издания.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Для начала рекомендуется выполнять поднимание ног. Лягте на пол, плотно прижав спину, и выпрямите ноги. На медленном выдохе поднимите прямые ноги, чтобы они образовали угол 90 градусов с телом. Затем вдохните и медленно опустите ноги на пол.

Следующими упражнениями должны стать отжимания, боковая планка и велосипед. Завершающим упражнением будет восьмерка. Для этого сядьте на пол и слегка отклонитесь назад. Поднимите ноги на несколько сантиметров от земли и рисуйте ногами восьмерку, максимально напрягая пресс.