Как убрать жир с живота мужчинам старше 40 лет: рекомендации от Men Today

Журналисты из Men Today предложили способ убрать жир с живота мужчинам старше 40 лет, как сообщается на сайте издания.
Для начала рекомендуется выполнять поднимание ног. Лягте на пол, плотно прижав спину, и выпрямите ноги. На медленном выдохе поднимите прямые ноги, чтобы они образовали угол 90 градусов с телом. Затем вдохните и медленно опустите ноги на пол.
Следующими упражнениями должны стать отжимания, боковая планка и велосипед. Завершающим упражнением будет восьмерка. Для этого сядьте на пол и слегка отклонитесь назад. Поднимите ноги на несколько сантиметров от земли и рисуйте ногами восьмерку, максимально напрягая пресс.
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