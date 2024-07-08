Регулярное употребление овсянки: удивительные изменения, которые ждут вас

Овсянка — это недорогой и доступный продукт, обладающий высокой полезностью, благодаря чему многие диетологи по всему миру признают овес суперфудом.
Что произойдет, если регулярно включать овсянку в свой рацион.
Снижение уровня холестерина
Хотя красное мясо, курица, яйца и молочные продукты обеспечивают наш организм необходимой энергией, они также содержат "плохой" холестерин, который способствует образованию бляшек в сосудах и нарушению кровообращения. Овсянка помогает решить эту проблему: благодаря содержащемуся в ней бета-глюкану, который вместе с водой образует гелевое вещество, препятствующее проникновению "плохого" холестерина в кровь.
Нормализация уровня сахара в крови
Прием пищи вызывает повышение уровня глюкозы в крови, в то время как голодание снижает его. Эти колебания негативно сказываются на самочувствии и могут вызвать ощущение усталости. Бета-глюкан из овсянки способствует сглаживанию этих пиков, так как крупа переваривается медленно, обеспечивая длительное чувство сытости и стабилизируя уровень сахара в крови.
Улучшение работы кишечника
Овсянка богата клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения. Несмотря на то что овсянка практически не имеет противопоказаний, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед включением ее в рацион.
Контроль веса
Овсянка помогает поддерживать форму благодаря нормализации уровня сахара, что снижает чувство голода и уменьшает потребление пищи. Здоровая работа кишечника, в свою очередь, обеспечивает быстрый метаболизм.
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