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Регулярное употребление овсянки: удивительные изменения, которые ждут вас

Что произойдет с организмом, если постоянно есть овсянку

1:47
Спорт

Овсянка — это недорогой и доступный продукт, обладающий высокой полезностью, благодаря чему многие диетологи по всему миру признают овес суперфудом.

Что произойдет с организмом, если постоянно есть овсянку
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Что произойдет, если регулярно включать овсянку в свой рацион.

Снижение уровня холестерина

Хотя красное мясо, курица, яйца и молочные продукты обеспечивают наш организм необходимой энергией, они также содержат "плохой" холестерин, который способствует образованию бляшек в сосудах и нарушению кровообращения. Овсянка помогает решить эту проблему: благодаря содержащемуся в ней бета-глюкану, который вместе с водой образует гелевое вещество, препятствующее проникновению "плохого" холестерина в кровь.

Нормализация уровня сахара в крови

Прием пищи вызывает повышение уровня глюкозы в крови, в то время как голодание снижает его. Эти колебания негативно сказываются на самочувствии и могут вызвать ощущение усталости. Бета-глюкан из овсянки способствует сглаживанию этих пиков, так как крупа переваривается медленно, обеспечивая длительное чувство сытости и стабилизируя уровень сахара в крови.

Улучшение работы кишечника

Овсянка богата клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения. Несмотря на то что овсянка практически не имеет противопоказаний, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед включением ее в рацион.

Контроль веса

Овсянка помогает поддерживать форму благодаря нормализации уровня сахара, что снижает чувство голода и уменьшает потребление пищи. Здоровая работа кишечника, в свою очередь, обеспечивает быстрый метаболизм.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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