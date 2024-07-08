Узнайте, какие популярные лакомства тайно усиливают ваш аппетит

Названы продукты, которые повышают аппетит

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы решили сбросить вес, важно ответственно подойти к составлению своего рациона. Необходимо помнить, что существуют продукты, которые могут усилить аппетит. О них подробнее рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

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По словам доктора, в первую очередь это касается сладостей: шоколад, конфеты, торты и печенье, приготовленные из муки высшего сорта.

Такие лакомства вызывают скачки сахара в крови, что приводит не только к усилению чувства голода, но и к колебаниям настроения.

Желание снова перекусить может появиться, если употреблять продукты с усилителями вкуса (соль, соусы, специи и т. д.).

Также, по словам Анжелики Дюваль, к таким продуктам относятся соки и компоты с большим содержанием сахара, квашеные овощи, маринады, яблоки и апельсины.