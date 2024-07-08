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Что такое "пустые калории" и можно ли похудеть с помощью алкоголя: разоблачение популярного мифа

Что такое "пустые калории" и можно ли похудеть с помощью алкоголя: популярный миф

1:34
Спорт

Существует мнение, что алкогольные напитки не способствуют накоплению жировых отложений, а калории в них называют "пустыми".

Что такое "пустые калории" и можно ли похудеть с помощью алкоголя: популярный миф
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, CC BY 2.0

Но означает ли это, что употребление алкоголя может привести к потере веса?

Давайте разберемся, что такое "пустые калории" и как они влияют на организм.

Алкогольные калории

Считается, что калории, содержащиеся в алкогольных напитках, не способствуют накоплению жира и не способствуют росту мышц, воспринимаясь организмом как "чистая энергия".

Именно поэтому после употребления алкоголя люди могут ощущать прилив бодрости, активности и веселья, но это состояние длится недолго.

Стоит ли верить?

Однако, даже если это так, важно помнить, что алкоголь повышает аппетит. Кроме того, крепкие спиртные напитки часто сопровождаются калорийными закусками. И это не все. Наш организм устроен так, что он пытается избавиться от алкогольных калорий в первую очередь.

Здесь и начинается самое интересное.

Получив дозу "чистой энергии", организм перестает сжигать накопленные запасы жиров и углеводов. Именно поэтому появляется "пивной живот".

Таким образом, похудеть с помощью алкоголя не получится. Поэтому специалисты рекомендуют исключить алкоголь во время диеты и процесса похудения.

Наиболее калорийными считаются пиво, водка, коньяк, виски и бренди, а также ликеры.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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