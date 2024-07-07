Врач-физиотерапевт назвала универсальный вид спорта для всех

Светлана Малиновская, врач-физиотерапевт из Видновской клинической больницы, отметила плавание как универсальный вид спорта для всех возрастных групп и состояний здоровья. Она подчеркнула, что плавание особенно подходит пожилым людям, а также тем, кто страдает заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата, бронхитом, астмой, болезнями нервной системы и избыточным весом.
Малиновская рекомендовала включать в водных тренировках силовые и кардиотренировки. Она отметила, что во время плавания работают все группы мышц, при этом суставы и позвоночник не испытывают излишней нагрузки. Кроме того, плавание способствует успокоению нервной системы, увеличивает выносливость организма и укрепляет сердце.
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