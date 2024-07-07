Российские борцы отказываются от участия в Олимпийских играх 2024 из-за ограничений МОК

Российские борцы отказались от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже

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Российские борцы отказались от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) ограничить число участников от страны до 10 человек, включая шестерых не-борцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Федерация спортивной борьбы России выразила протест против этого решения, считая его неспортивным и политически мотивированным. По словам руководства федерации, такой шаг нарушает принцип единства национальных команд и ставит под сомнение статус Олимпийских игр как важнейшего спортивного события. Российские борцы планировали участвовать в соревнованиях по вольной, греко-римской и женской борьбе, которые должны проходить с 5 по 11 августа 2024 года.