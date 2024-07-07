Никто и не мог подумать: какая мышца в теле человека самая сильная

Названы самые сильные мышцы в теле человека

3:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мышечная система человека представляет собой сложную и удивительную структуру, где каждая мышца играет свою важную роль. В нашем теле насчитывается более 600 мышц, каждая из которых выполняет определенные функции. Однако среди них можно выделить несколько особенно сильных и мощных мышц, играющих ключевые роли в нашей жизни.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

Жевательная мышца (Musculus masseter)

Одна из самых сильных мышц в человеческом теле - жевательная мышца. Она расположена в челюстной области и отвечает за движения нижней челюсти при жевании. Жевательная мышца способна развивать силу, достаточную для того, чтобы раздавить ореховую скорлупу или кусок мяса. По измерениям ученых, эта мышца может создавать давление до 90 кг на квадратный сантиметр.

Сердечная мышца (Myocardium)

Сердечная мышца или миокард - уникальная мышца, обладающая невероятной выносливостью и силой. Она работает непрерывно на протяжении всей жизни человека, сокращаясь около 100 000 раз в день и перекачивая около 7 570 литров крови ежедневно. Сердце – это мощный насос, обеспечивающий снабжение всех органов и тканей кислородом и питательными веществами.

Ягодичные мышцы (Gluteus maximus)

Ягодичные мышцы, особенно большая ягодичная мышца, являются одними из самых сильных и крупных мышц в теле человека. Они играют важную роль в движении бедра и поддержке туловища, обеспечивая стабильность при ходьбе, беге и подъеме тяжестей. Сильные ягодичные мышцы важны для поддержания правильной осанки и предотвращения болей в спине.

Мышцы языка (Musculi linguae)

Мышцы языка, хотя и не самые большие, демонстрируют исключительную силу и выносливость. Язык состоит из восьми различных мышц, которые работают в координации для обеспечения движений, необходимых для речи, глотания и жевания. Эти мышцы очень гибкие и могут выполнять различные сложные движения с высокой точностью.

Икроножные мышцы (Gastrocnemius и Soleus)

Икроножные мышцы, состоящие из икроножной (gastrocnemius) и камбаловидной (soleus) мышц, являются мощными мышцами задней поверхности голени. Они играют ключевую роль в движениях, связанных с подъемом на носки и отталкиванием при ходьбе или беге. Эти мышцы обеспечивают силу и стабильность нижних конечностей, что особенно важно для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.

Трапециевидная мышца (Musculus trapezius)

Трапециевидная мышца, расположенная в верхней части спины и шеи, участвует в движениях плеч и головы. Она помогает поднимать и опускать плечи, а также стабилизировать позвоночник. Сильная трапециевидная мышца необходима для выполнения различных физических задач, включая подъем тяжестей и поддержание правильной осанки.

Четырехглавая мышца бедра (Quadriceps femoris)

Четырехглавая мышца бедра, состоящая из четырех головок, является одной из самых мощных мышц нижних конечностей. Она отвечает за разгибание коленного сустава, что необходимо для таких движений, как ходьба, бег, прыжки и подъем по лестнице. Сильные мышцы квадрицепса важны для поддержания стабильности и силы ног.