Сбросить лишний вес: как сделать это в кратчайшие сроки

Эксперты рассказали, как сбросить лишний вес

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Желание похудеть часто вдохновляет на поиск оптимальных упражнений. Основные критерии — эффективность и доступность. Вот несколько проверенных методов:

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Бег

Прост в исполнении, бег помогает сжигать калории быстро. Даже короткие занятия могут дать результат.

Интервальные тренировки

Сочетание высокоинтенсивных и низкоинтенсивных упражнений ускоряет метаболизм и способствует длительному жиросжиганию после тренировки.

Подъемы на весах

Эффективно нагружают ноги и ягодицы, сжигая калории и укрепляя мышцы.

Плавание

Нагрузка на все группы мышц и низкий риск травм делают плавание отличным выбором.

Силовые тренировки

Увеличение мышечной массы ускоряет метаболизм, что помогает сжигать больше калорий на протяжении дня.

Ходьба

Простой и доступный способ увеличить активность, что способствует сжиганию калорий.

Йога

Помогает не только с физическим состоянием, но и с психологическим благополучием, что важно для поддержания долгосрочных результатов.

Кардио-тренировки на тренажерах

Эффективны для сжигания калорий и улучшения выносливости.