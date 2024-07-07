Владислав Третьяк заверил, что болельщиков ждут непредсказуемые матчи и непредсказуемый чемпионат

Владислав Третьяк: Все равно через какое-то время будем участвовать на ЧМ, Олимпиадах

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Владислава Третьяк выразил надежду на появление большого количества талантливых игроков в КХЛ и ВХЛ, передает Sports.ru.

Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA, CC BY-SA 2.0

По мнению Третьяка, нужно сформировать сильную сборную. С учетом того, что через некоторое время участие на мировых чемпионатах и Олимпийских играх все же станет актуальным. Игроки должны быть готовы, а команды должны иметь качественный состав.

Важным событием сезона будет также Кубок Первого канала, единственный перерыв на игры сборной. Учитывая, что сезон будет продолжительным и завершится в мае, интерес к хоккею будет огромным.

Третьяк также подчеркнул, что сегодня команды очень сильны и непредсказуемы, и прогнозировать чемпиона затруднительно. Это может привести к захватывающим и непредсказуемым матчам в течение сезона.