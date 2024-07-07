Владислава Третьяк выразил надежду на появление большого количества талантливых игроков в КХЛ и ВХЛ, передает Sports.ru.
По мнению Третьяка, нужно сформировать сильную сборную. С учетом того, что через некоторое время участие на мировых чемпионатах и Олимпийских играх все же станет актуальным. Игроки должны быть готовы, а команды должны иметь качественный состав.
Важным событием сезона будет также Кубок Первого канала, единственный перерыв на игры сборной. Учитывая, что сезон будет продолжительным и завершится в мае, интерес к хоккею будет огромным.
Третьяк также подчеркнул, что сегодня команды очень сильны и непредсказуемы, и прогнозировать чемпиона затруднительно. Это может привести к захватывающим и непредсказуемым матчам в течение сезона.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.