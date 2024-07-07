В дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) Роналду не смог забить пенальти — его удар отразил Ян Облак.
Криштиану расплакался в перерыве между дополнительным временем, товарищи по команде старались его успокоить.
"Эти моменты невозможно объяснить, их можно лишь почувствовать. Это страсть, которой он живет, любовь к тому, что он делает — это не секрет для никого. Это результат многолетней работы, страданий и страсти. Мы плакали вместе с ним," — сказала сестра Катя Авейру.
Сборная Португалии покинула Евро-2024, проиграв Франции в четвертьфинале (0:0, пен. 3:5).
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.