Роналду на этом турнире отметился одной результативной передачей

Португальская команда вылетела с Евро-2024

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В дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) Роналду не смог забить пенальти — его удар отразил Ян Облак.

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna from Poltava, Ukraine, CC BY-SA 2.0

Криштиану расплакался в перерыве между дополнительным временем, товарищи по команде старались его успокоить.

"Эти моменты невозможно объяснить, их можно лишь почувствовать. Это страсть, которой он живет, любовь к тому, что он делает — это не секрет для никого. Это результат многолетней работы, страданий и страсти. Мы плакали вместе с ним," — сказала сестра Катя Авейру.

Сборная Португалии покинула Евро-2024, проиграв Франции в четвертьфинале (0:0, пен. 3:5).